 «По всей логике, я не должен был выжить»: Гейдар Мирза о пути сквозь ядовитый дым во время пожара на Ясамале | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

«По всей логике, я не должен был выжить»: Гейдар Мирза о пути сквозь ядовитый дым во время пожара на Ясамале

Фаига Мамедова11:24 - Сегодня
«По всей логике, я не должен был выжить»: Гейдар Мирза о пути сквозь ядовитый дым во время пожара на Ясамале

«Пусть Аллах смилуется над погибшими. В 2020-м мы многое повидали. Но мгновенная смерть - это одно, а когда каждый твой вдох ведёт тебя к смерти - это совсем другое», - написал в своих социальных сетях Гейдар Мирза, очевидец пожара, произошедшего на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, передаёт 1news.az.

Г.Мирза рассказал, что путь обратно с пятого этажа на двенадцатый стал для него настоящим испытанием. «Я не знаю, как я выжил. Дверь Самира была самой ближней к лестнице после двери Мехман бея. А моя дверь была самой дальней. По всей логике, я не должен был выжить», - отметил он.

По его словам, в полной тьме и густом, ядовитом дыму он уже попрощался с жизнью. «Когда, приняв одиннадцатый этаж за двенадцатый, я дошёл до середины и вернулся обратно, я понял, что мне нужно дышать, но голова уже не работала. Я вдыхал яд и с каждым вдохом становился ещё более одурманенным», - вспоминает очевидец.

Он сообщил, что в той темноте потерял своего друга Эмиля и семью Махмудовых, которые бежали вниз вместе с ними. С трудом он нашёл обратный путь, поднялся на двенадцатый этаж. «Я дважды упал, лёгкие уже разрывались. В темноте я нащупал диван в парадной, потом шкаф. Последним усилием дотянулся до двери (слава Богу, не закрыл её на ключ), упал в коридоре и закрыл дверь».

Далее Мирза вспоминает: «Изо рта пошла чёрная мокрота. Я говорю себе: «Эмиль умер… Сулейманы умерли…» Через 30 секунд дверь открылась, и в коридор упал Эмиль. С такой же чёрной мокротой».

По его словам, вспоминать о последующих событиях очень тяжело, поскольку, как он понял, все погибшие находились на их этаже или рядом. Каждый раз, когда он открывал дверь, им не удавалось никого вытащить: один шаг за порог означал смерть. «Были слышны голоса… где-то в десяти метрах, но это расстояние уже невозможно было преодолеть», - признался он.

Во время эвакуации, увидев Махмудовых живыми, он испытал облегчение, но, как отмечает Мирза, радость была недолгой - вскоре стало известно о погибших.

Поделиться:
436

Актуально

Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Общество

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал ...

Политика

Баку поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой COP31, а Австралию - президентом ...

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с посещением семьи Панджали Теймурова ...

Общество

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в Лянкяране

На месте пожара в Ясамале создан оперативный штаб - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Вынесен приговор 64-летнему мужчине, совершившему развратные действия в отношении ребенка

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Последние новости

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Сегодня, 17:10

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Сегодня, 17:03

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Сегодня, 16:53

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Сегодня, 16:48

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Сегодня, 16:42

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Сегодня, 16:37

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

Сегодня, 16:15

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Сегодня, 15:58

Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Сегодня, 15:55

В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сегодня, 15:50

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня, 15:30

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Сегодня, 15:22

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Сегодня, 15:05

В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

УМК обратилось к желающим совершить хадж

Сегодня, 14:40

Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Сегодня, 14:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30