«По всей логике, я не должен был выжить»: Гейдар Мирза о пути сквозь ядовитый дым во время пожара на Ясамале

«Пусть Аллах смилуется над погибшими. В 2020-м мы многое повидали. Но мгновенная смерть - это одно, а когда каждый твой вдох ведёт тебя к смерти - это совсем другое», - написал в своих социальных сетях Гейдар Мирза, очевидец пожара, произошедшего на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, передаёт 1news.az.

Г.Мирза рассказал, что путь обратно с пятого этажа на двенадцатый стал для него настоящим испытанием. «Я не знаю, как я выжил. Дверь Самира была самой ближней к лестнице после двери Мехман бея. А моя дверь была самой дальней. По всей логике, я не должен был выжить», - отметил он.

По его словам, в полной тьме и густом, ядовитом дыму он уже попрощался с жизнью. «Когда, приняв одиннадцатый этаж за двенадцатый, я дошёл до середины и вернулся обратно, я понял, что мне нужно дышать, но голова уже не работала. Я вдыхал яд и с каждым вдохом становился ещё более одурманенным», - вспоминает очевидец.

Он сообщил, что в той темноте потерял своего друга Эмиля и семью Махмудовых, которые бежали вниз вместе с ними. С трудом он нашёл обратный путь, поднялся на двенадцатый этаж. «Я дважды упал, лёгкие уже разрывались. В темноте я нащупал диван в парадной, потом шкаф. Последним усилием дотянулся до двери (слава Богу, не закрыл её на ключ), упал в коридоре и закрыл дверь».

Далее Мирза вспоминает: «Изо рта пошла чёрная мокрота. Я говорю себе: «Эмиль умер… Сулейманы умерли…» Через 30 секунд дверь открылась, и в коридор упал Эмиль. С такой же чёрной мокротой».

По его словам, вспоминать о последующих событиях очень тяжело, поскольку, как он понял, все погибшие находились на их этаже или рядом. Каждый раз, когда он открывал дверь, им не удавалось никого вытащить: один шаг за порог означал смерть. «Были слышны голоса… где-то в десяти метрах, но это расстояние уже невозможно было преодолеть», - признался он.

Во время эвакуации, увидев Махмудовых живыми, он испытал облегчение, но, как отмечает Мирза, радость была недолгой - вскоре стало известно о погибших.