В ДТП в Нефтчалинском районе погиб подросток, его брат получил ранения

В результате ДТП в Нефтчалинском районе погиб подросток, его брат получил ранения.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, на территории села Ашагы Сурра столкнулись автомобили «Mercedes Sprinter» и «ВАЗ-2106». Находившийся в автомобиле «ВАЗ-2106» житель Нефтчалы, Алекберов Мурад Сабир оглу (2011 г.р.) скончался по дороге в больницу. Его 16-летний брат был госпитализирован в Нефтчалинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.