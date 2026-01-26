В государственных театрах Азербайджана упразднена должность главного режиссера и не только

Министерством культуры Азербайджанской Республики приняты соответствующие решения в направлении совершенствования системы управления государственными театрами.

Напомним, что в соответствии с требованиями закона «О театре и театральной деятельности» были заново разработаны и утверждены уставы, структура и штатные расписания государственных театров.

В связи с усовершенствованием механизмов управления в государственных театрах упразднены должности художественного руководителя, главного режиссёра, главного художника и другие аналогичные позиции, вместо которых созданы отделы, ориентированные на творческое развитие, постановочную работу, финансовое управление и продвижение театрального искусства.