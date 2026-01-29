Азербайджан приступил к формированию единого энергокоридора с Турцией и Европой - ФОТО

ОАО «Азерэнержи» приступило к строительству линии электропередачи (ЛЭП) «Зангезур» с целью подключения Нахчыванской Автономной Республики к единой энергосистеме страны, а также формирования международного энергетического коридора «Азербайджан–Турция–Европа».

Как сообщает ОАО «Азерэнержи», по поручению главы государства компания прокладывает от Джебраила до Агбенда 74-километровую двухцепную высоковольтную линию электропередачи напряжением 330 кВ пропускной способностью 1000 МВт и параллельно такую же 105-километровую ЛЭП от Нахчывана до Ордубада.

Линия, проходящая вдоль реки Араз и в ряде участков через горные и скалистые массивы, прокладывается «Азерэнержи» в условиях крайне сложного рельефа и сурового климата.

На следующем этапе проекта будет построена дополнительная 44-километровая линия электропередачи вдоль Зангезурского коридора, которая в будущем будет соединена с ЛЭП Агбенд – Ордубад. Одновременно в городе Нахчыван будет построена новая подстанция 330 кВ. Для этих целей уже выделено 49 га земли, и начаты мобилизационные работы.

В рамках продолжения проекта энергетического коридора Азербайджан – Турция – Европа планируется реализация еще одного стратегического этапа. Так, планируется прокладка 230-километровой линии электропередачи напряжением 400 кВ из Нахчывана в Турцию и впервые в истории страны строительство преобразовательной подстанции для класса напряжения 400 кВ.

Этот проект имеет стратегическое значение с точки зрения полной интеграции Нахчыванской Автономной Республики в единую энергетическую систему страны, устранения зависимости автономной республики от иностранных государств в регулировании частоты, а также создания доступа к европейским энергетическим рынкам и считается одним из крупнейших энергетических проектов в истории Азербайджана.