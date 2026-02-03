Гордость австралийской гимнастики: от тренировок в Баку и Олимпиады до создания собственной Академии

Австралийская гимнастка Александра Кирои-Богатырева хорошо известна азербайджанским любителям спорта. Участница Олимпиады в Париже три года тренировалась в Баку, где оттачивала свое мастерство и прониклась атмосферой столицы, завела новых друзей.

По завершении карьеры она открыла Академию, которой пошел второй год. А недавно Академия Кирой переехала в новый зал, находящийся на юге Мельбурна.

Кирои-Богатырева отметила, что сама идея создания дома для нового поколения гимнасток родилась из чистой страсти к спорту. «После более чем 17 лет в художественной гимнастике - от международных соревнований до обучения у тренеров мирового уровня - я почувствовала, что готова создать нечто значимое в Мельбурне.

Мне хотелось организовать пространство, где спортсмены чувствуют поддержку, вдохновение и безопасность, а родители уверены, что их дети развиваются в позитивной и хорошо организованной среде», - рассказывает А.Кирой-Богатырева.

Она добавила, что Академия развивается именно так, как я и задумывала: она ориентирована на спортсменов.

«2025-й стал для нас первым официальным годом, и мы завершили его на позитивной ноте. Наши гимнастки продемонстрировали заметный прогресс всего за несколько месяцев подготовки, тренера работали с полной отдачей, а на соревнованиях штата и национальном уровне мы показали отличные результаты», - подчеркнула А.Кирой-Богатырева.

Она добавила, что не теряет связи с Азербайжаном. «Я дружу с Зохрой Агамировой, Арзу Джалиловой, командой по групповым упражнениям, гимнастками младших возрастов. Тренеры также всегда поддерживают».

Участница Олимпиады также рассказала о том, как видит дальнейшее развитие своего детища. «У Академии Кирои много целей, мы в начале пути. Но нашим главным приоритетом всегда будут гимнастки - их благополучие и развитие как спортсменов и личностей. Я хочу, чтобы все больше детей влюблялись в художественную гимнастику. В дальней перспективе хотелось бы, что Академия утвердилась в статусе ведущего центра художественной гимнастики», - подчеркнула А.Кирой-Богатырева.

За свою карьеру грация, выступавшая на Олимпиаде в Париже, завоевала более 300 медалей. Гимнастка одержала победу над Играх Содружества-2022, также в ее активе бронза аналогичного соревнования 2018 года.

Ниджат Асланов