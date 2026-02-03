Что известно о состоянии футболиста «Кяпаза», получившего ножевое ранение? - ОБНОВЛЕНО

Футболист «Кяпаза» Вейсал Рзаев получил ножевое ранение.

Игрок футбольного клуба «Кяпаз» Вейсал Рзаев подвергся нападению в Гяндже.

Как сообщили сайту APA в клубе, полузащитник госпитализирован. Состояние Рзаева оценивается как тяжелое, однако угрозы для жизни нет, передает 1news.az.

Причины и обстоятельства инцидента не разглашаются. По данному факту ведется расследование.

