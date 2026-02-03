 Что известно о состоянии футболиста «Кяпаза», получившего ножевое ранение? - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Что известно о состоянии футболиста «Кяпаза», получившего ножевое ранение? - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:05 - Сегодня
Что известно о состоянии футболиста «Кяпаза», получившего ножевое ранение? - ОБНОВЛЕНО

Футболист «Кяпаза» Вейсал Рзаев получил ножевое ранение.

Игрок футбольного клуба «Кяпаз» Вейсал Рзаев подвергся нападению в Гяндже.

Как сообщили сайту APA в клубе, полузащитник госпитализирован. Состояние Рзаева оценивается как тяжелое, однако угрозы для жизни нет, передает 1news.az.

Причины и обстоятельства инцидента не разглашаются. По данному факту ведется расследование.

09:05

В Гяндже произошла поножовщина.

Как сообщает AПA, житель города Баку Вейсал Рзаев (2002 г.р.) был госпитализирован с колото-резаной раной брюшной полости.

Ему была немедленно проведена операция, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Согласно информации, пострадавший является игроком футбольного клуба "Кяпаз".

Обстоятельства инцидента неизвестны. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

По данному факту проводится расследование.

Поделиться:
685

Актуально

Общество

В Баку выпадет снег

Политика

Спикер парламента РА: Страница войны между Арменией и Азербайджаном закрыта

Общество

Азербайджан готовится к резкому похолоданию и снегопадам: Важные рекомендации ...

Мнение

Укрепление доверия по-брюссельски

Футбол

Что известно о состоянии футболиста «Кяпаза», получившего ножевое ранение? - ОБНОВЛЕНО

Определились даты матчей «Карабаха» против «Ньюкасла» в плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Сегодня определится соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Определились даты матчей «Карабаха» против «Ньюкасла» в плей-офф Лиги чемпионов

Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

Сегодня определится соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Последние новости

Новые данные о подростке, раненном топором в Джалилабаде

Сегодня, 13:13

Вопрос восстановления ж/д направлений в Армении остается без решения

Сегодня, 13:05

Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с ухудшением погоды

Сегодня, 12:57

Российские флаги запретили проносить на все олимпийские объекты

Сегодня, 12:53

Спикер парламента РА: Страница войны между Арменией и Азербайджаном закрыта

Сегодня, 12:32

В Баку выпадет снег

Сегодня, 12:28

Доверился знакомому и потерял 28 тысяч манатов: необычное дело о лотерее в Евлахе

Сегодня, 12:23

Суд продлил арест главы канцелярии армянской церкви

Сегодня, 12:15

Маск полагает, что в США началась новая гражданская война

Сегодня, 12:12

Азербайджан готовится к резкому похолоданию и снегопадам: Важные рекомендации МЧС

Сегодня, 12:08

В Тегеране загорелся рынок - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Укрепление доверия по-брюссельски

Сегодня, 12:03

Хищники с неожиданной ролью: Волки могут участвовать в опылении растений

Сегодня, 12:00

Минюст США удалил тысячи файлов по делу Эпштейна

Сегодня, 11:57

Гордость австралийской гимнастики: от тренировок в Баку и Олимпиады до создания собственной Академии

Сегодня, 11:53

«Мастер и Маргарита» в Баку: легендарная классика в современной постановке

Сегодня, 11:47

Лавров: Россия надеется, что Армения не свернёт сотрудничество с традиционными союзниками

Сегодня, 11:40

Допрошены свидетели по делу Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции

Сегодня, 11:38

В Азербайджане проверят молочный скот на бруцеллёз

Сегодня, 11:33

Moltbook: новая социальная сеть без людей, только для ИИ - ФОТО

Сегодня, 11:23
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48