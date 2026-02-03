 Отец пропавшего врача Турала Султанова: «Сына незаконно удерживали на судне 67 дней» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Отец пропавшего врача Турала Султанова: «Сына незаконно удерживали на судне 67 дней» - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:18 - Сегодня
Некоторое время назад распространилась информация об исчезновении 33-летнего Турала Султанова, сотрудника одной из бакинских клиник, работавшего врачом на судне частной компании в Каспийском море.

Несмотря на то, что прошло почти пять месяцев, о его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Семья пропавшего пребывает в глубоком отчаянии.

Отец Турала Султанова, Гусейнага Султанов, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Пошел пятый месяц, как от сына нет вестей. В отделе кадров нам сообщили о случившемся, заявив, что Турал совершил самоубийство. Мой сын находился на судне 67 дней. Удержание человека на борту в море в течение столь длительного срока не имеет под собой никаких законных оснований - это невозможно и оказывает серьезное давление на психику. Я пришел к выводу, что сами поиски проводились поверхностно. Говорят, что за день до инцидента в его поведении наблюдались странности, но нам об этом не сообщали. Его нет ни среди живых, ни среди мертвых. Найти тело им тоже невыгодно, ведь это преступление: халатность, которая привела к гибели человека».

Мать Турала Султанова, Айгюн Султанова, не теряет надежды: «Я никогда не теряла веры в Бога. Верю, что Он явит нам чудо. Что бы ни случилось, пусть мой ребенок найдется - живым или мертвым. Я пообещала: как только сын обнаружится, принесу жертву. Его незаконно удерживали на судне 67 дней. В клинике говорят, что не было подменного врача, поэтому он оставался там так долго. Разве мой сын должен был исчезнуть только потому, что у вас не нашлось замены?! Виновные известны, и они спокойно разгуливают на свободе».

В связи с данным вопросом в Leyla Medical Center сообщили, что в настоящее время ведется следствие и, во избежание вмешательства в ход расследования, предоставление каких-либо комментариев невозможно.

Подробнее в сюжете baku tv:

