Араик Арутюнян приговорен к пожизненному лишению свободы

На продолжающемся в Бакинском военном суде процессе над гражданами Армении зачитывается приговор обвиняемым.

Согласно приговору, обвиняемый Араик Арутюнян приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

А.Арутюнян был предпоследним лидером армянских сепаратистов в Карабахе.

Напомним, что прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также запрашивали для обвиняемого пожизненное заключение.

Отметим, что оглашением приговора продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, её насильственное удержание и совершение других многочисленных преступлений.

Напомним, что судебный процесс начался 17 января 2025 года. 26 декабря судебная коллегия удалилась на совещание.

Источник: АПА