У Ягланда начались «черные дни» – из-за «дела Эпштейна» бывшего генсека СЕ лишают иммунитета

МИД Норвегии распространил заявление в связи с упоминанием имени бывшего премьер-министра этой страны, экс-генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда в скандале с Эпштейном.

Напомним, что на основании документов, обнародованных в рамках «дела Эпштейна», Национальным органом Норвегии по расследованию экономических и экологических преступлений было принято решение о начале уголовного преследования в отношении Ягланда.

В заявлении МИД сообщается, что для исполнения данного решения внешнеполитическое ведомство Норвегии обратится в Комитет министров СЕ с целью лишения Т.Ягланда иммунитета, которым он обладает как бывший генеральный секретарь Совета Европы.

Согласно некоторым сведениям, проект решения о лишении иммунитета бывшего генсека СЕ планируется включить в повестку дня заседания Комитета министров СЕ, которое состоится в ближайшие дни.

