Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Состоялись похороны экс-депутата Милли Меджлиса и бывшего председателя партии Ana Vətən Фазаила Агамалы.

Как сообщает Oxu.Az, он похоронен на Раманинском кладбище в Сабунчинском районе.

11:56

Прошла церемония прощания с бывшим депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Фазаилом Агамалы.

Как сообщает Oxu.Az, на траурном мероприятии присутствуют родственники, близкие и представители общественности.

Отметим, что Фазаил Агамалы скончался вчера в Турции, его тело было доставлено в Баку ночью.