Стало известно состояние учительницы, раненой в лицее «İdrak»
Стало известно о текущем состоянии учительницы, пострадавшей в результате стрельбы в бакинском лицее «İdrak».
В ответ на запрос 1news.az в Клиническом медицинском центре сообщили, что лечение пострадавшей, 1997 года рождения, продолжается в отделении нейрохирургии.
На данный момент состояние пациентки оценивается как стабильное.
