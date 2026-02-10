 Возвращение западных азербайджанцев: что могут сделать США? Политолог о письме Джей Ди Вэнсу | 1news.az | Новости
Мнение

Возвращение западных азербайджанцев: что могут сделать США? Политолог о письме Джей Ди Вэнсу

Фарида Багирова12:32 - Сегодня
Как сообщалось, представители гражданского общества Азербайджана вчера, 9 февраля, направили открытое письмо вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Обозначив право на возвращение западных азербайджанцев как важную гуманитарную и моральную составляющую формирующегося мирного процесса в регионе, авторы обращения призвали поддержать их мирное и достойное возвращение на исторические земли, а также сохранение культурного и религиозного наследия, утраченного в результате насильственного изгнания с территории Армении.

В письме, в частности, говорится:

«Уважаемый господин вице-президент,

Мы обращаемся к Вам как представители нации, которая на протяжении веков служит мостом между цивилизациями. Это земля, где призыв к молитве и звон церковных колоколов сливаются в гармонии подлинного сосуществования. Азербайджан остается непоколебимым в своей приверженности духовным и традиционным ценностям, составляющим основу любого стабильного общества – святость семьи, сохранение наследия и защита религиозной свободы.

В свете твердой приверженности нынешней администрации США принципам религиозной свободы и межконфессиональному диалогу мы с гордостью подчеркиваем многовековое наследие Азербайджана как образца межконфессиональной гармонии и терпимости.

Отношения нашей страны с христианским миром носят не только дипломатический, но и глубоко культурный характер. Азербайджан исторически вкладывал средства в защиту разнообразного религиозного наследия, в том числе в широкомасштабную реставрацию христианских церквей и святынь в Ватикане.

Мы испытываем огромную гордость в связи с развитием связей со Святым Престолом и растущим присутствием различных христианских конфессий в пределах наших границ. Азербайджан продолжает расширять пространство для процветания религий - от активной деятельности католической общины до недавнего открытия «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» в Баку. Наша приверженность еще раз подтверждается продолжающимся строительством второй католической церкви в нашей столице, что свидетельствует о нашей убежденности в том, что религиозное многообразие укрепляет общество.

Однако путь к нашему нынешнему миру был отмечен большими потерями. Мы должны помнить об исторической несправедливости, с которой столкнулись западные азербайджанцы, которые с 1987 года были насильно изгнаны со своих исконных земель в Армении.

Сотни деревень были опустошены, дома разграблены, а священные места, в том числе историческая Голубая мечеть в Ереване, осквернены или лишены своей идентичности.

Несмотря на десятилетия интеграции в Азербайджане, стремление посетить могилы предков и восстановить разрушенные дома остается мирным, гуманитарным стремлением нашего народа.

Западные азербайджанцы не имеют никаких территориальных претензий. Их цель не в том, чтобы бросить вызов суверенитету Армении, а в том, чтобы реализовать фундаментальное право человека на возвращение к своим корням в условиях мира и достоинства. Мы стоим на историческом перепутье. Совместная декларация, подписанная 8 августа 2025 года в Вашингтоне, служит маяком надежды. Мы полностью поддерживаем общее видение Президента Ильхама Алиева и Президента США Дональда Трампа о том, что продолжавшиеся десятилетиями разногласия должно сменить будущее, основанное на торговле, безопасности и взаимном уважении.

Господин вице-президент, мы просим Вашей, изгнанных из Республики Армения в начале 1990-х годов. поддержки в отстаивании права на возвращение и сохранение культурного наследия азербайджанцев

Ваша поддержка мирного возвращения западных азербайджанцев в их исторический край и восстановления разрушенных религиозных и культурных памятников азербайджанского народа в Армении может стать важным шагом в правильном направлении.

Кроме того, мы считаем, что подлинно всеобъемлющий мир должен учитывать право на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исконных земель в Армении.

Хотя Община Западного Азербайджана стремится к конструктивному диалогу по вопросу мирного возвращения, эти усилия пока не нашли отклика.

В итоге справедливый и прочный мир должен включать мир и безопасное возвращение этих людей в свои родные дома.

Ваше лидерство и четкие моральные ориентиры могут обеспечить, чтобы «мир 2025 года» стал постоянной реальностью для каждой семьи на Кавказе».

На фото: Голубая мечеть в Ереване

В этой связи 1news.az обратился к подписантам обращения с просьбой более подробно раскрыть гуманитарную и практическую суть инициативы, их ожидания от международной поддержки, а также видение возможных шагов по реализации права на мирное возвращение.

Председатель Бакинского клуба политологов, доктор философии по политическим наукам Заур Мамедов отметил, что обращение представителей гражданского общества Азербайджана к вице-президенту США отражает стремление увязать право на мирное возвращение западных азербайджанцев с принципами исторической справедливости и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе, в частности, в свете новой внешнеполитической стратегии США.

«Как известно, в настоящее время формируется новая внешнеполитическая доктрина Соединенных Штатов в отношении Евразии, в том числе Южного Кавказа и Центральной Азии. В этой стратегической доктрине важное место отводится взаимодействию с Азербайджаном. В данный контекст укладывается и вклад Президента США Дональда Трампа в нормализацию армяно-азербайджанских отношений, о котором неоднократно высказывался Президент Ильхам Алиев», - сказал Заур Мамедов.

Эксперт подчеркнул, что в формировании мирной повестки ключевую роль должен играть принцип исторической справедливости, который, по его словам, сегодня все чаще звучит и в политическом дискурсе США и может стать основой устойчивого мира на Южном Кавказе.

«Мы видим, что Соединенные Штаты сегодня все чаще обращаются к переосмыслению собственной истории, в том числе применительно к отдельным регионам мира. Заявления Дональда Трампа показывают, что фактор исторической справедливости рассматривается как важная составляющая политического подхода. В этом ключе закономерен вопрос: почему бы миру на Южном Кавказе не начаться именно с восстановления исторической справедливости? Азербайджанцы стремятся к возвращению на свои исконные земли мирным путем, в отличие от событий конца 1980-х годов, когда против азербайджанского мирного населения была развязана война», - отметил политолог.

Говоря о региональном измерении вопроса, Заур Мамедов отметил, что возвращение азербайджанцев следует рассматривать в более широком контексте послевоенных процессов и формирования новой архитектуры мира и безопасности на Южном Кавказе.

«Азербайджан стремится внести вклад в мир, прогресс и стабильность Южного Кавказа. При этом возвращение азербайджанцев следует понимать не исключительно в буквальном, если можно так сказать, в физическом, смысле. Речь идет о крайне важном элементе новых региональных процессов, начавшихся после окончания Второй Карабахской войны. В этом контексте фактор возвращения азербайджанцев имеет существенное значение для укрепления геополитической устойчивости региона и, на мой взгляд, напрямую затрагивает интересы международных акторов, в том числе Соединенных Штатов Америки».

Аналитик также подчеркнул связь вопросов возвращения западных азербайджанцев с реализацией региональных транспортных и стратегических инициатив, которые рассматриваются как часть мирного процесса. «Говоря о региональных проектах и заявленной мирной повестке, мы в первую очередь имеем ввиду Зангезурский коридор, и его участок на армянской территории – TRIPP, призванный соединить Нахчыван с основной территорией Азербайджана. Такие проекты играют ключевую роль не только с транспортно-стратегической, но и с гуманитарной точки зрения, и поэтому этот процесс тоже напрямую связан с непосредственным возвращением западных азербайджанцев на их исконные земли».

Эксперт также обратил внимание на религиозный и культурный аспект вопроса, подчеркнув, что Азербайджан традиционно является мультикультурной страной, где соблюдаются права этнических и религиозных меньшинств. Он отметил, что этот фактор напрямую связан с вопросами мирного возвращения западных азербайджанцев и сохранения их культурного и духовного наследия, что, по его мнению, важно учитывать в международном контексте.

«Что касается религиозного фактора, мы знаем, что вчера в Армении Вэнс, как ранее и другие западные политики, говорил о христианских ценностях, которые, как известно, подразумевают гуманизм и справедливость. Однако за 30-летний период оккупации земель Азербайджана, армянская сторона целенаправленно уничтожала следы азербайджанского культурного и исторического наследия, как в Карабахе, так и на нынешней территории Армении. Игнорируя исторические факты, Армения открыто проявляла неуважение к правам представителей других национальностей и религий. В отличие от этого, в Азербайджане всегда соблюдались права религиозных и этнических меньшинств. Посольство США в Азербайджане и Госдепартамент прекрасно информированы об этом. Поэтому и Вэнс как вице-президент США должен принимать во внимание фактор мультикультурности Азербайджана. На мой взгляд, возвращение западных азербайджанцев может стать для Армении реальным тестом на приверженность защите прав этнических и религиозных меньшинств».

