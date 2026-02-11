 Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе

Феликс Вишневецкий15:48 - Сегодня
Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе

Итальянский певец Эрмал Мета готовится к возвращению на фестиваль СанРемо 2026, где он представит песню Stella Stellina, посвящённую невинной девочке из Газы, погибшей во время конфликта.

Песня может стать конкурсной песней Италии на «Евровидении‑2026», если Э.Мета выиграет конкурс, сообщает 1news.az со ссылкой на ANSA.

В интервью итальянским СМИ артист рассказал, что считает происходящее в Газе гуманитарной катастрофой. При этом он подчёркивает, что не ведёт политическую пропаганду, а выражает «человеческую позицию»: «Не делайте ошибку, называя происходящее в Газе «войной». Это резня. Дети не должны платить цену безумия взрослых».

Эрмал Мета объяснил, что мог бы написать песню для собственной дочери, как советовали друзья, но выбрал тему, которая касается «детей всех», потому что считает ситуацию чрезвычайной: «Сейчас важно говорить о детях других, о детях всех. То, что происходит в Палестине, чрезвычайно серьёзно - это гуманитарная катастрофа».

Отмечается, что песня, в которой в прямой форме не упоминается ни Газа, ни Палестина, сочетает в себе колыбельную, напоминающую о детстве, с восточными мотивами и звучанием уда, при этом создавая эмоционально сильный контраст между красотой мелодии и трагичностью темы.

Эрмал Мета подчёркивает, что не будет менять ни слова текста, даже если это понадобится для участия в «Евровидении»: «Я не хочу отстраняться от того, что чувствую, и тем более не хочу смягчать или маскировать свои чувства. Отказ от исполнения этой песни стал бы отказом от моего послания».

Отметим, что фестиваль Сан‑Ремо пройдёт с 25 по 28 февраля 2026 года, а гранд‑финал состоится 28 февраля и если Э.Мета победит, его песня с жёстким гуманитарным посланием может прозвучать на международной сцене «Евровидения 2026».

Напомним, что ситуация вокруг «Евровидения-2026» развивается на фоне масштабного бойкота конкурса. После того как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил участие Израиля, сразу несколько стран объявили об отказе от участия. В частности, Ирландия, Нидерланды, Испания, Исландия и Словения заявили, что не выйдут на конкурс именно из-за решения сохранить Израиль в числе участников.

Читайте по теме:

Украина выбрала представителя и песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Кипр представил песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Определен шорт-лист возможных представителей Азербайджана на конкурс «Евровидение 2026»

Названа причина, по которой не раскрываются имена азербайджанских претендентов на «Евровидение-2026»

Поделиться:
276

Актуально

Мнение

Новая архитектура сотрудничества: разбираем Хартию стратегического партнерства ...

Общество

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до +9 °C

От редакции

Мир раньше подписи: как Азербайджан и Армения де-факто выходят из конфликта

Lifestyle

Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе

В Генпрокуратуре Казахстана сделали первое заявление по делу Нурлана Сабурова

На Нурлана Сабурова написали заявление в Генпрокуратуру Казахстана - ВИДЕО

Скончался звезда сериала «Kuruluş: Osman»

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Определен шорт-лист возможных представителей Азербайджана на конкурс «Евровидение 2026»

«Тахмине» - 33: Что осталось за кадром культовой азербайджанской драмы? - ФОТО - ВИДЕО

​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

Скандал с плагиатом: Грузинская певица исполнила хит Бриллиант Дадашевой и AISEL - ВИДЕО

Последние новости

Армения в ближайшие дни направит США проект соглашения по TRIPP

Сегодня, 17:38

Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана является историческим документом

Сегодня, 17:37

Президент: Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах

Сегодня, 17:36

Президент: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov

Сегодня, 17:34

Референдум по новой конституции Казахстана пройдет 15 марта

Сегодня, 17:17

Железнодорожные перевозки зерна из РФ в Армению через Азербайджан стали регулярными - РЖД

Сегодня, 17:08

Снегопад в Джалилабаде спровоцировал ряд ДТП на скоростном шоссе

Сегодня, 17:05

В США экипаж самолета съел конфеты с марихуаной и попал в больницу

Сегодня, 17:00

Насими Набизаде открывает реабилитационный центр

Сегодня, 16:53

«PASHA Real Estate Group» расширяет глобальный портфель проектом «One&Only» Hudson Valley в Нью-Йорке - ФОТО

Сегодня, 16:45

Посольство: Проекция флага США на Центре Гейдара Алиева - символ партнерства

Сегодня, 16:42

«Нефтчи» наказан за недопуск болельщиков «Карабаха» на стадион

Сегодня, 16:35

Экс-генсека Совета Европы лишили дипломатического иммунитета

Сегодня, 16:30

В хлебопекарне «Nənəmin Təndiri» выявлены нарушения – ФОТО

Сегодня, 16:03

В Имишли несколько человек получили серьезные травмы в результате аварии

Сегодня, 16:00

ОЗА призвала комиссара СЕ поддержать право азербайджанцев на возвращение на свои земли в Армении

Сегодня, 15:53

Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе

Сегодня, 15:48

Нариман Ахундзаде попрощался с «Карабахом» - ФОТО

Сегодня, 15:45

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Сегодня, 15:35

Председатель Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:22
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36