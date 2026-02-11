Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе

Итальянский певец Эрмал Мета готовится к возвращению на фестиваль Сан‑Ремо 2026, где он представит песню Stella Stellina, посвящённую невинной девочке из Газы, погибшей во время конфликта.

Песня может стать конкурсной песней Италии на «Евровидении‑2026», если Э.Мета выиграет конкурс, сообщает 1news.az со ссылкой на ANSA.

В интервью итальянским СМИ артист рассказал, что считает происходящее в Газе гуманитарной катастрофой. При этом он подчёркивает, что не ведёт политическую пропаганду, а выражает «человеческую позицию»: «Не делайте ошибку, называя происходящее в Газе «войной». Это резня. Дети не должны платить цену безумия взрослых».

Эрмал Мета объяснил, что мог бы написать песню для собственной дочери, как советовали друзья, но выбрал тему, которая касается «детей всех», потому что считает ситуацию чрезвычайной: «Сейчас важно говорить о детях других, о детях всех. То, что происходит в Палестине, чрезвычайно серьёзно - это гуманитарная катастрофа».

Отмечается, что песня, в которой в прямой форме не упоминается ни Газа, ни Палестина, сочетает в себе колыбельную, напоминающую о детстве, с восточными мотивами и звучанием уда, при этом создавая эмоционально сильный контраст между красотой мелодии и трагичностью темы.

Эрмал Мета подчёркивает, что не будет менять ни слова текста, даже если это понадобится для участия в «Евровидении»: «Я не хочу отстраняться от того, что чувствую, и тем более не хочу смягчать или маскировать свои чувства. Отказ от исполнения этой песни стал бы отказом от моего послания».

Отметим, что фестиваль Сан‑Ремо пройдёт с 25 по 28 февраля 2026 года, а гранд‑финал состоится 28 февраля и если Э.Мета победит, его песня с жёстким гуманитарным посланием может прозвучать на международной сцене «Евровидения 2026».

Напомним, что ситуация вокруг «Евровидения-2026» развивается на фоне масштабного бойкота конкурса. После того как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил участие Израиля, сразу несколько стран объявили об отказе от участия. В частности, Ирландия, Нидерланды, Испания, Исландия и Словения заявили, что не выйдут на конкурс именно из-за решения сохранить Израиль в числе участников.

