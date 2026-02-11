В Армении задержаны 5 оппозиционеров: идут обыски

Пять оппозиционных деятелей задержаны в Вагаршапате, сообщает лидер блока "Победа" Севак Хачатрян в соцсетях.

По его словам, с утра правоохранительные органы проводят обыски и задержания оппозиционеров.

Хачатрян связывает это с местными выборами, которые состоялись в ноябре прошлого года.

В следственных структурах информацию пока не комментировали.

После выборов трем членам блока были предъявлены обвинения в раздаче предвыборных взяток. Их сначала задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде.

В результате голосования правящая партия "Гражданский договор" набрала 48,6% голосов, на втором месте оказался блок "Победа" (в него входят партии "Вперед" и "Дашнакцутюн") с 31,8%, на третьем — "Мать Армения" (5,4%). Таким образом, 33 места в Совете распределяются следующим образом: правящий "Гражданский договор" получает 19 мандатов, оппозиционные блок "Победа" – 12 мандатов, "Мать Армения " – 2 мандата.

Источник: Sputnik Армения