Зачем Азербайджану необходима отмена 907-й поправки?

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, заведующий кафедрой Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В политике символы порой значат не меньше, чем конкретные решения. Поправка 907 к «Акту в поддержку свободы» (Freedom Support Act), принятая Конгрессом США в 1992 году, стала именно таким символом — символом недоверия, одностороннего подхода и влияния внутриполитических факторов США на внешнюю политику в отношении Южного Кавказа.

Прошли десятилетия. Южный Кавказ изменился. Изменилась роль Азербайджана. Изменился мир. Но 907-я поправка — формально ограничивавшая прямую государственную помощь Азербайджану — продолжала оставаться политическим рудиментом постсоветской эпохи.

Президент Трамп приостановил ее действие, а в Конгрессе в настоящее время находится обращение по ее отмене.

Почему ее отмена сегодня имеет принципиальное значение для Баку?

Исторический контекст: продукт своего времени

Поправка была принята в разгар первой карабахской войны. Она запрещала правительству США оказывать прямую помощь Азербайджану до тех пор, пока тот, по формулировке документа, «не предпримет шаги по прекращению блокады и применения силы» против Армении и Нагорного Карабаха.

Фактически речь шла о решении, продиктованном активной деятельностью армянского лобби в США и эмоциональным восприятием конфликта в начале 1990-х годов. При этом Армения аналогичных ограничений не получила.

С точки зрения международного права ситуация выглядела парадоксально: под санкционным ограничением оказался Азербайджан — государство, чья территориальная целостность признавалась Советом Безопасности ООН и международным сообществом.

Поправка как политический инструмент давления

После событий 11 сентября 2001 года США начали ежегодно приостанавливать действие поправки в интересах национальной безопасности. Это позволило Вашингтону сотрудничать с Баку в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом и транзита в Афганистан.

Азербайджан стал важным участником Северной распределительной сети (Northern Distribution Network), обеспечивал транзит грузов и направлял миротворцев в Афганистан. Азербайджанские военнослужащие охраняли аэропорт Кабула и покидали страну в числе последних.

Тем не менее ежегодная процедура «временной отмены» выглядела как политический компромисс: сотрудничество было нужно, но формальный запрет сохранялся. Это превращало поправку в инструмент давления и символ неравноправия.

Новая геополитическая реальность

После 2020 года регион вступил в качественно новую фазу. Восстановление территориальной целостности Азербайджана радикально изменило баланс сил. Южный Кавказ перестал быть ареной «замороженного конфликта» и превратился в пространство переформатирования транспортных и энергетических маршрутов.

Сегодня Азербайджан — это:

- ключевой поставщик газа в Европу в условиях энергетической трансформации;

- важный транзитный узел между Востоком и Западом;

- фактор стабильности на Каспии;

- участник крупных инфраструктурных проектов.

В этих условиях сохранение 907-й поправки выглядело бы анахронизмом, не соответствующим ни фактической роли Азербайджана, ни интересам самих США.

Хартия стратегического сотрудничества: качественный переход

Подписание Хартии о стратегическом сотрудничестве между США и Азербайджаном стало сигналом перехода к новому формату отношений — от вынужденного прагматизма к институционализированному партнерству.

Особое значение имеет раздел о безопасности и оборонном взаимодействии. Он фиксирует готовность сторон к расширению сотрудничества, включая поставки оборонной продукции и развитие совместных проектов.

Это не означает милитаризацию региона. Это означает: 1) снятие искусственных ограничений; 2) перевод отношений в предсказуемую правовую плоскость; 3) устранение исторической асимметрии.

Почему отмена поправки выгодна Азербайджану?

Во-первых, с точки зрения восстановление политической справедливости. Азербайджан больше не рассматривается как сторона, нуждающаяся в «условном доверии». Отмена поправки — это признание изменившейся реальности и роли страны в региональной безопасности.

Во-вторых, с точки зрения укрепление оборонного потенциала. Азербайджан и без того сотрудничает с ведущими производителями вооружений. Возможность взаимодействия с американскими компаниями расширяет выбор — от закупок до передачи технологий и совместного производства.

В-третьих, в интересах баланса внешней политики. Баку традиционно придерживается многовекторного курса. Расширение сотрудничества с США не направлено против третьих стран, а усиливает стратегическую автономию Азербайджана.

И, наконец, в-четвертых, с позиции повышения инвестиционной привлекательности. Отмена ограничений снимает политические риски для американского бизнеса и облегчает участие в инфраструктурных и энергетических проектах.

Реакция и реальность

Нервная реакция радикальных кругов в Армении и диаспоре объяснима: 907-я поправка долгие годы рассматривалась как дипломатический успех армянского лобби.

Однако современная международная политика определяется не символами прошлого, а интересами настоящего. США заинтересованы в стабильном, предсказуемом партнере на Южном Кавказе. Азербайджан заинтересован в равноправном сотрудничестве без политических оговорок.

Подводя итог…

Предстоящая отмена 907-й поправки — это не просто корректировка одного положения американского законодательства. Это завершение эпохи постсоветских стереотипов в американо-азербайджанских отношениях.

Для Азербайджана это: 1) устранение исторической несправедливости; 2) расширение стратегических возможностей; 3) укрепление обороноспособности; 4) признание его новой региональной роли.

Для США — адаптация политики к реальности.

Южный Кавказ входит в новую фазу. И если партнерство строится на взаимных интересах, а не на наследии прошлого, выигрывают все стороны.