Баку и Тбилиси провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

В Баку 17 февраля прошёл очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра Самир Шарифов, грузинскую — заместитель главы МИД Лаша Дарсалия.

В ходе консультаций стороны выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией и подчеркнули значимость двустороннего сотрудничества для безопасности и экономического развития региона.

Отмечена активная динамика взаимных визитов на высшем уровне и политического диалога, а также важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций и многосторонних форматов.

Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, транзитной, гуманитарной и образовательной сферах.

Особое внимание было уделено роли Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, которую возглавляют премьер-министры, в развитии двусторонних отношений.

Грузинской стороне также была представлена информация о новых реалиях региона в постконфликтный период, о мирной повестке Азербайджана и о масштабных восстановительных работах на освобождённых территориях.