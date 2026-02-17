Лига чемпионов УЕФА: «Галатасарай» разнёс «Ювентус» в первом матче плей-офф

Стамбульский «Галатасарай» уверенно обыграл туринский «Ювентус» в первой встрече плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Матч, прошедший на «Рамс Парк», завершился результативной победой хозяев со счётом 5:2.

Турецкий клуб открыл счёт уже на 15-й минуте усилиями Габриэля Сары. Однако гости практически сразу ответили точным ударом Тёна Копмейнерса. На 32-й минуте нидерландский полузащитник оформил дубль, выведя «Ювентус» вперёд. Этот гол стал последним для туринцев в игре.

Во втором тайме на поле доминировал «Галатасарай». Дважды отличился Ноа Ланг (49-я и 75-я минуты), по одному мячу забили Давинсон Санчес (60') и Саша Боэ (86'). Ситуация для гостей осложнилась на 67-й минуте, когда Хуан Кабаль получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Ответная встреча состоится 26 февраля в Турине на «Альянц Стадиум». Начало — в 00:00 по бакинскому времени.