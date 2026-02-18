 ЕС подчеркивает стратегическую важность Азербайджана в энергетическом секторе | 1news.az | Новости
ЕС подчеркивает стратегическую важность Азербайджана в энергетическом секторе

First News Media14:52 - Сегодня
Европейская комиссия представила мета-исследование 2026 года по вопросам энергетической взаимосвязанности в странах «Восточного партнерства», Южного Кавказа, Турции и Центральной Азии.

Как отмечает в своей статье издание Liberum, исследование представляет собой своевременную оценку взглядов Брюсселя на развивающуюся энергетическую архитектуру в Европе.

Документ выделяет Азербайджан как одного из немногих региональных игроков, способных одновременно вносить вклад в краткосрочную энергетическую безопасность Европы и в ее долгосрочные цели по декарбонизации. «Развитие энергетического сектора Азербайджана на протяжении 2025-го и начала 2026 года тесно перекликается с этой оценкой, укрепляя роль страны не только как стабильного поставщика газа, но и как формирующегося узла для транзита электроэнергии и балансировки систем по нескольким коридорам», - говорится в статье.

С точки зрения ЕС, диверсификация остается краеугольным камнем энергетической безопасности. Несмотря на долгосрочную приверженность климатической нейтральности, мета-исследование признает, что природный газ продолжит играть стабилизирующую роль в переходный период, особенно в Юго-Восточной и Центральной Европе.

В этом контексте роль Азербайджана в рамках Южного газового коридора (ЮГК) сохраняет стратегическую значимость: «В 2025 году Азербайджан экспортировал около 25 миллиардов кубометров природного газа, выручив примерно 8,8 миллиарда долларов. Азербайджанский газ поступил в 16 стран, включая 12 стран Европы, после начала поставок в Австрию и Германию по Трансадриатическому трубопроводу в январе 2026 года».

Экспорт в страны ЕС составил в среднем около 13 млрд кубометров в год, что подтвердило репутацию Азербайджана как надежного поставщика в то время, когда Европа продолжает уделять приоритетное внимание диверсификации и отказу от российских энергоносителей, отмечает издание: «Баку неоднократно сигнализировал о готовности увеличить объемы поставок, подчеркивая при этом необходимость долгосрочных гарантий спроса для обоснования инвестиций в добычу и расширение инфраструктуры. Баку выразил готовность увеличить поставки газа в Европу сверх нынешнего уровня (около 13 млрд кубометров), но подчеркнул необходимость долгосрочных гарантий спроса. Без инвестиционной определенности дальнейшее расширение добычи и мощностей трубопроводов не будет экономически целесообразным».

Мета-исследование подчеркивает, что будущая энергетическая безопасность Европы все больше зависит от электроэнергетической связности и интеграции рынков возобновляемой энергии. В этом контексте эволюционирующая роль Азербайджана становится особенно заметной.

Отмечается, что Азербайджан привержен модернизации своей индустрии «зеленой» энергетики и инвестирует значительные средства в этот переход: «Хотя Азербайджан еще не является прямым экспортером электроэнергии в ЕС, он все активнее встраивается в региональную экосистему, которую Брюссель считает стратегически важной. В центре этого видения находится проект Черноморского подводного кабеля, соединяющий Южный Кавказ с Юго-Восточной Европой».

Разрабатываемый совместно Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией кабель протяженностью 1155 километров позволит передавать до 1300 мегаватт возобновляемой электроэнергии через Черное море. В декабре 2025 года проект получил статус «Проекта взаимного интереса ЕС», что упростило доступ к финансированию и регуляторной поддержке; завершение работ намечено на 2032 год.

Мета-исследование ЕС также подчеркивает, что крупномасштабные экспортные маршруты зависят от укрепления внутренних сетей и альтернативных путей передачи для уменьшения системных узких мест и геополитических рисков: «В связи с этим параллельные инвестиции Азербайджана в юго-западную электроэнергетическую инфраструктуру — в частности, формирующийся Зангезурский энергетический коридор — дополняют черноморский маршрут».

Восстанавливая прямую электроэнергетическую связь между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским эксклавом и продлевая эту линию в сторону Турции, Баку закладывает основу для непрерывной электроэнергетической оси Южный Кавказ — Турция — Европа, которая повышает избыточность и устойчивость системы.

Уже начато строительство высоковольтной линии электропередачи «Зангезур», призванной интегрировать Нахчыван в единую электроэнергетическую систему Азербайджана и избавить его от давнего статуса «энергетического острова». Следующий этап предусматривает строительство линии электропередачи 400 кВ из Нахчывана в Турцию, что позволит привести энергосистему Азербайджана в более тесное соответствие с европейскими техническими стандартами. С точки зрения ЕС, такая консолидация внутренних сетей является не второстепенным вопросом, а необходимым условием для предсказуемых крупномасштабных трансграничных потоков электроэнергии.

Эти амбиции в области связности подкрепляются быстрым прогрессом Азербайджана в развертывании возобновляемых источников энергии. Значимой вехой стал январь 2026 года, когда состоялась официальная инаугурация ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» — крупнейшего ветроэнергетического объекта на Южном Кавказе. Ее запуск опирается на успех предыдущих флагманских проектов, таких как солнечная электростанция «Гарадаг» мощностью 230 мегаватт, разработанная совместно с компанией Masdar из ОАЭ. С момента ввода в эксплуатацию она уже выработала более миллиарда киловатт-часов электроэнергии и сэкономила более 110 миллионов кубометров газа. «Гарадаг» является крупнейшим «солнечным объектом» в Каспийском регионе и на всем пространстве СНГ. Построенная за счет иностранных инвестиций в размере 262 миллионов долларов, она представляет собой первый в стране проект солнечной энергетики промышленного масштаба, реализованный с привлечением международного финансирования.

Мета-исследование Европейской комиссии также подчеркивает, что подобные амбиции должны подкрепляться усилением национальных сетей, решениями по хранению энергии и нормативно-правовым соответствием: «Опыт Азербайджана отражает эту логику: расширение генерации чистой энергии позволило стране перераспределить природный газ на экспорт, сохранив при этом стабильность внутреннего электроснабжения. Помимо внутреннего производства, географическое положение Азербайджана придает ему все большую значимость в коридорах электропередачи «Восток-Запад», выходящих за пределы Черного моря».

В анализе Еврокомиссии отмечаются инициативы стран по созданию Транскаспийского электроэнергетического канала, соединяющего Центральную Азию с Южным Кавказом и далее с Европой.

Соглашения Азербайджана с Казахстаном и Узбекистаном о развитии коридора «зеленой» энергии «Центральная Азия — Азербайджан», подкрепленные технико-экономическими обоснованиями Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, подтверждают это видение. Участие Азербайджана в многосторонних меморандумах о торговле возобновляемой электроэнергией с Грузией, Турцией и Болгарией отражает постепенный прогресс на пути к более глубокой рыночной интеграции.

В совокупности мета-исследование Европейской комиссии 2026 года и траектория развития энергетики Азербайджана до начала 2026 года рассказывают общую историю. Азербайджан больше не рассматривается исключительно как поставщик углеводородов, но и не позиционируется как полноценный экспортер «зеленой» энергии. Он занимает стратегически ценную «золотую середину», сочетая в себе надежность поставок газа, расширение возобновляемой энергетики и двустороннюю электроэнергетическую связность.

Источник: Liberum

ЕС подчеркивает стратегическую важность Азербайджана в энергетическом секторе

