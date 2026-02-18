Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сегодня в Баку встретится с «Ньюкаслом»
Сегодня "Карабах" проведёт свой первый матч в плей-офф Лиги чемпионов (условно 1/16 финала).
Как сообщает 1news.az, игра, которая пройдёт на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнётся в 21:45. Встречу будет судить норвежский рефери Эспен Эскос.
Плей-офф Лиги чемпионов, первые матчи
21:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Ньюкасл Юнайтед" (Англия)
Судьи: Эспен Эскос, Ян Эрик Энган, Исак Элиас Башевкин, Сигурд Крингстад
VAR: Роб Дийперинк
AVAR: Деннис Хиглер
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
Напомним, что ответный матч состоится 24 февраля в Англии.
345