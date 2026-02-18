Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сегодня в Баку встретится с «Ньюкаслом»

Сегодня "Карабах" проведёт свой первый матч в плей-офф Лиги чемпионов (условно 1/16 финала).

Как сообщает 1news.az, игра, которая пройдёт на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнётся в 21:45. Встречу будет судить норвежский рефери Эспен Эскос.

Плей-офф Лиги чемпионов, первые матчи

21:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Ньюкасл Юнайтед" (Англия)

Судьи: Эспен Эскос, Ян Эрик Энган, Исак Элиас Башевкин, Сигурд Крингстад

VAR: Роб Дийперинк

AVAR: Деннис Хиглер

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Напомним, что ответный матч состоится 24 февраля в Англии.