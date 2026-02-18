Великобритания определилась с представителем на «Евровидение-2026» - ВИДЕО

BBC Radio 2 объявило имя артиста, который представит Великобританию на 70-м песенном конкурсе «Евровидение» - выбор пал на электронного музыканта LOOK MUM NO COMPUTER.

О решении стало известно 17 февраля в эфире утреннего шоу радиоведущего и комментатора конкурса Скотт Миллс - название и премьера конкурсной песни будут объявлены позже.

LOOK MUM NO COMPUTER - электронный артист, который довольно популярен в Интернете, суммарная аудитория его соцсетей превышает 1,4 млн подписчиков, а видео набрали более 85 млн просмотров. Среди самых необычных проектов исполнителя - орган из игрушек Furby, и собственный «синтезатор-велосипед».

