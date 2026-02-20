Азербайджан присоединяется к Конвенции о борьбе c торговлей человеческими органами

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Конвенцию Совета Европы о борьбе c торговлей человеческими органами.

Как сообщает Trend, данный вопрос был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечено, что Конвенция Совета Европы «О борьбе c торговлей человеческими органами» была подписана 25 марта 2015 года в городе Сантьяго-де-Компостела. Документ состоит из преамбулы и 33 статей.

Цель Конвенции заключается в предупреждении и борьбе с торговлей человеческими органами, обеспечении криминализации деяний в этой сфере, а также в защите прав жертв и укреплении национального и международного сотрудничества между сторонами Конвенции. Документ применяется к торговле человеческими органами как в целях трансплантации, так и для иных целей, а также к случаям незаконного изъятия и незаконной имплантации органов. Он предусматривает установление уголовной ответственности за незаконное изъятие человеческих органов и их использование, незаконный поиск и привлечение донора и реципиента, предложение или требование незаконных выгод, а также за подготовку, хранение, транспортировку, передачу, получение, импорт и экспорт незаконно изъятых органов. Также охватываются случаи пособничества, подстрекательства и попытки совершение этих преступлений.

В Конвенции закреплены положения, касающиеся расследования и преследования преступлений, взаимной правовой помощи и экстрадиции, а также обеспечения международного сотрудничества. В документе отражены нормы о конфискации доходов, полученных преступным путём, защите прав потерпевших, оказании помощи в их физической, психологической и социальной реабилитации, а также обеспечении защиты свидетелей.

В рамках механизма мониторинга создаётся Комитет сторон для контроля за выполнением Конвенции и обмена практикой её применения. Комитет состоит из представителей государств, ратифицировавших Конвенцию, и в его задачи входят контроль за её реализацией, определение процедур применения и утверждение правил деятельности.

Азербайджан заявил в связи с Конвенцией, что ее положения не будут применяться в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений между двумя странами.

Проект закона «Об утверждении Конвенции Совета Европы о борьбе c торговлей человеческими органами» после обсуждений был вынесен на голосование и принят в одном чтении.