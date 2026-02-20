Байрактар: Армения может стать частью энергопроектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией

Армения может стать частью региональных энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией.

Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар.

Министр также прокомментировал перспективы нового соглашения по поставкам 33 млрд кубометров природного газа из Азербайджана.

«Азербайджан остается одним из ключевых энергетических партнеров Турции, а подписанное соглашение обеспечит поставки газа в течение следующих 15 лет и после 2030 года», - отметил он.

Байрактар подчеркнул, что двустороннее сотрудничество не ограничивается только газовой сферой, напомнив о проекте «зеленого коридора» с участием Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии, который предусматривает экспорт в Турцию и Европу электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, в том числе в Нахчыване.

Особое внимание министр уделил вопросу возможного участия Армении в региональных инициативах: «Может ли Армения быть частью этого процесса? Конечно, может. Мы поддерживаем нормализацию, а под нормализацией понимаем и нормализацию экономических отношений. Мы можем развивать сотрудничество и в энергетической сфере. Здесь могут быть хорошие возможности».

Он выразил надежду, что процесс регионального взаимодействия будет развиваться таким образом, чтобы приносить пользу всем сторонам.

Источник: Anadolu