 S&P: Военная эскалация между Азербайджаном и Арменией в ближайшем будущем маловероятна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

S&P: Военная эскалация между Азербайджаном и Арменией в ближайшем будущем маловероятна

First News Media12:49 - Сегодня
S&P: Военная эскалация между Азербайджаном и Арменией в ближайшем будущем маловероятна

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по суверенным рейтингам Армении со "стабильного" на "позитивный", что обусловлено ожиданиями прогресса в нормализации отношений с Азербайджаном и началом экономической кооперации между двумя странами.

Об этом говорится в отчете агентства.

Агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Армении в иностранной и местной валюте на уровне "BB-/B".

S&P подчеркивает, что имеется потенциал для улучшения геополитической ситуации на Южном Кавказе и ситуации в сфере безопасности.

"Прогресс в переговорах с Азербайджаном может снизить краткосрочные риски для безопасности (Армении - пред.), хотя перспектива прочного мира, по-прежнему, зависит от подписания обязывающего соглашения и его эффективного выполнения", – говорится в отчете.

Аналитики агентства считают, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном продвинулись вперед, что, снижает вероятность военной эскалации в ближайшем будущем.

Согласно отчету, соглашение, парафированное при посредничестве США в августе 2025 года, стало важной политической вехой, сигнализируя о приверженности на уровне руководства страны и способствуя стабилизации ситуации в сфере безопасности. Первые шаги по нормализации привели к умеренному улучшению региональной транспортной связности и торговли, отмечают аналитики.

Вместе с тем, в агентстве подчеркивают, что путь к подписанию и ратификации мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном остается сложным и потребует времени: "Долговечность соглашения будет зависеть от готовности обеих сторон к выполнению политически чувствительных решений, надежности мер по его исполнению и обеспечения безопасности".

К нерешенным вопросам аналитики S&P относят последовательность и обеспечение соблюдения делимитации границ, а также отсутствие четко определенных гарантий безопасности.

По их мнению, внутриполитические ограничения в Армении также могут добавить неопределенности в переговоры о мирном соглашении.

"Власти Армении готовят новую конституцию, проект которой ожидается к марту, а референдум запланирован на период после парламентских выборов в июне. Однако остается неясным, сохранит ли преамбула ссылки на Декларацию независимости 1990 года, ключевой пункт, оспариваемый Азербайджаном, учитывая, что Баку рассматривает такие ссылки как подразумевающие территориальные претензии", - говорится в отчете.

По оценкам S&P, рост ВВП Армении в 2026 году составит 5,3%, в 2027 году он замедлится до 4,8%. Бюджетный дефицит в среднем составит около 3,3% ВВП в 2026-2029 годах, государственный долг - на уровне 44% ВВП в среднесрочной перспективе.

Источник: Report

Поделиться:
359

Актуально

Общество

В Баку ожидается дождь и изморось

Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по обеспечению рационального ...

Общество

Сегодня отмечается Международный день родного языка

Общество

Запускаются автобусные рейсы Сумгайыт–Лачин

Политика

S&P: Военная эскалация между Азербайджаном и Арменией в ближайшем будущем маловероятна

Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в НАР

СМИ: Транспортировка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению через Грузию стала дешевле

Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на первом заседании Совета мира

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за энергетическую помощь Украине

Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ

Последние новости

Ожидается усиление ветра, объявлено предупреждение

Сегодня, 15:44

Работник автомойки угнал машину клиента

Сегодня, 15:39

Скончался солдат азербайджанской армии

Сегодня, 15:17

Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину

Сегодня, 15:04

Похоронен сотрудник МЧС, которого сбил грузовик на автомагистрали Баку–Астара - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Армянских чиновников обязали тратить их премии на самообразование

Сегодня, 14:20

В Баку в отеле скончался 29-летний парень

Сегодня, 14:12

Украина предложила ЕС альтернативный маршрут для транзита нефти

Сегодня, 13:44

В Нахчыване будут построены сети питьевого водоснабжения и канализации, реконструированы гидротехнические сооружения

Сегодня, 13:31

В США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях

Сегодня, 13:25

СМИ: власти Армении откладывают решение по консульству России в Сюнике

Сегодня, 13:20

В Баку ожидается дождь и изморось

Сегодня, 13:00

S&P: Военная эскалация между Азербайджаном и Арменией в ближайшем будущем маловероятна

Сегодня, 12:49

В Баку погиб мотоциклист, врезавшийся в бордюр

Сегодня, 12:35

Основатель Wikipedia: Ресурсы на основе ИИ — карикатуры на энциклопедии

Сегодня, 12:32

Президентские выборы в Украине могут пройти в этом году

Сегодня, 12:17

Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в НАР

Сегодня, 12:12

В Тиране прошли массовые протесты

Сегодня, 12:04

Сегодня отмечается Международный день родного языка

Сегодня, 12:01

В Азербайджане завершена выплата февральских пенсий

Сегодня, 11:47
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36