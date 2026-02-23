Очередной гуманитарный груз Азербайджана передан городу Киев - ФОТО

Очередной груз с энергетическим оборудованием, предусмотренный в рамках гуманитарной помощи Азербайджана Украине, передан городу Киев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии передачи энергетического оборудования приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, заместитель министра иностранных дел Украины Олександр Мищенко и другие официальные лица.

Общая стоимость отправленного оборудования составляет 1 млн долларов. Сюда входят 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов, около 27 тыс. метров кабелей и проводов.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в беседе с АЗЕРТАДЖ заявил, что международное сообщество продолжает оказывать помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры его страны. «Азербайджанское государство также систематически поддерживает Украину. Отправленное энергетическое оборудование будет использовано в восстановлении энергетической и критической инфраструктур для обеспечения энергией объектов здравоохранения и других социально ориентированных учреждений», – сказал он.

Напомним, что объем гуманитарной поддержки, оказанной Азербайджаном Украине в целях восстановления и реконструкции, превысил 45 млн долларов.