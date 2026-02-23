В Азербайджане применят налоговые льготы для нерезидентов в связи с WUF13

Ряд налоговых льгот для нерезидентов будет применяться в Азербайджане в связи с проведением здесь 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

В связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил ряд изменений в Налоговый кодекс.

В частности, они включают освобождение:

▪️ от подоходного налога нерезидентов — физических лиц, привлекаемых к предоставлению товаров, выполнению работ и оказанию услуг в рамках WUF13;

▪️ от налога на прибыль доходов роялти, выплачиваемых нерезиденту — юридическому лицу по договору за использование или предоставление прав на нематериальные активы в рамках WUF13;

▪️ от налога на прибыль средств, полученных нерезидентами — юридическими лицами за выполнение работ и оказание услуг в рамках WUF13;

▪️ от НДС доходов, полученных от выполнения работ и оказание услуг нерезидентами в рамках WUF13.

Источник: Caliber