Запущен официальный сайт Совета мира

Запущен сайт Совета мира.

На главной странице ресурса, работающего по адресу «boardofpeace.org», указаны названия 26 государств-учредителей наряду с Азербайджаном. Там же представлены основные принципы совета.

На сайте размещены Хартия Совета, план мира по Газе, документы и информация о проведённых встречах.

Кроме того, на ресурсе можно ознакомиться с членами Совета и Правления по Газе.

Напомним, что 16 января этого года Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до внимания американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета мира.

22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира» (Board of Peace Charter).

Президент Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ «Устав Совета мира».

