Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило россиянина Марка Кауфмана за нарушение программы по борьбе с коррупцией.
Об этом сообщила пресс-служба организации.
Отмечается, что 20-летний Кауфман был отстранен за невыполнение требований условий программы. 9 января спортсмен обжаловал наказание, однако 18 февраля апелляция была отклонена.
Срок отстранения не называется. Кауфман не может участвовать в соревнованиях с 24 декабря 2025 года.
