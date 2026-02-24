Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило россиянина Марка Кауфмана за нарушение программы по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что 20-летний Кауфман был отстранен за невыполнение требований условий программы. 9 января спортсмен обжаловал наказание, однако 18 февраля апелляция была отклонена.

Срок отстранения не называется. Кауфман не может участвовать в соревнованиях с 24 декабря 2025 года.