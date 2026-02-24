Джейхун Байрамов подчеркнул важность мира в Газе - ФОТО

24 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на ифтаре, организованном МИД для послов мусульманских стран, аккредитованных в республике.

Как сообщили в ведомстве, Джейхун Байрамов поздравил присутствующих с началом священного месяца Рамазан и пожелал мира и благополучия Азербайджану и всему миру.

Отмечалось, что этот священный месяц объединяет исламский мир и воспитывает высокие духовные ценности. Особое внимание уделено роли Рамазана и исламской традиции в формировании национально-нравственных ценностей Азербайджана и практике мирного сосуществования представителей различных общин.

Министр подчеркнул, что Азербайджан, находясь на перекрёстке цивилизаций и культур, продвигает мультикультурализм и межрелигиозную гармонию как ключевые принципы государственной политики на международной арене.

Вместе с тем Байрамов выразил обеспокоенность ростом дискриминации и исламофобии в ряде стран, а также нестабильностью, вызванной конфликтами в мусульманском мире, подчеркнув важность единства и солидарности исламских стран в преодолении подобных вызовов.

Особое внимание уделялось ситуации на Ближнем Востоке, включая продолжающийся гуманитарный кризис в Газе, и необходимости мирного урегулирования конфликтов.

С приветственным словом выступил дуайен дипломатического корпуса в Азербайджане, посол Королевства Марокко Адиль Эмбарш, поздравивший присутствующих с Рамазаном.

В завершение заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Джейхун Рустамов прочитал молитву перед ифтаром, после чего для участников был накрыт праздничный стол.