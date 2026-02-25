 В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

First News Media15:27 - Сегодня
В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

Процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном напрямую зависит от динамики азербайджано-армянского урегулирования.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай.

По его словам, дипломатическая работа по обоим упомянутым трекам осуществляется синхронно.

"Мы выражаем надежду, что данные процессы получат стремительное развитие, а региональная повестка будет формироваться не на основе конфликтов, а на фундаменте мира, благосостояния и прогресса. В дальнейшем мы намерены концентрировать свое внимание преимущественно на формировании повестки будущего".

Поделиться:
355

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проделанными в селе ...

Экономика

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами ...

Экономика

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Мнение

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Политика

Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

Замглавкома ВКС России находится в Азербайджане - ФОТО

Еврокомиссар едет в Баку для обсуждения Южного газового коридора

В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Гюльтекен Гаджибейли освободили после дачи показаний - ОБНОВЛЕНО

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Пакистана - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан отменил визы для граждан четырех стран

В Вашингтоне предотвращены провокационные действия против руководства Азербайджана

Последние новости

Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

Сегодня, 19:15

Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

Сегодня, 19:00

Аудиовизуальный совет прокомментировал требования закрыть передачи с Толиком и Эльгизом

Сегодня, 18:45

Макрон назначил нового главу Лувра

Сегодня, 18:30

Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

Сегодня, 18:16

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Сегодня, 18:05

Директора детского сада в Абшеронском районе подозревают в присвоении продуктов - ВИДЕО

Сегодня, 17:51

​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

Сегодня, 17:30

Замглавкома ВКС России находится в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 17:28

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Сегодня, 17:26

Министр экономики Армении: Нужно закупать много азербайджанского бензина

Сегодня, 17:25

В Армении спустя 18 лет по делу «1 марта» арестован экс-чиновник полиции

Сегодня, 17:21

Действовал под видом сотрудника ТВ и шантажировал предприятия Лянкярана

Сегодня, 17:18

В Сумгайыте произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Сегодня, 17:15

В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся на второе полугодие

Сегодня, 17:14

Папикян и Лариджани обсудили вопросы безопасности и сотрудничества

Сегодня, 17:11

Схема движения восьми автобусных маршрутов в Баку временно изменится

Сегодня, 17:09

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Сегодня, 17:09

Еврокомиссар едет в Баку для обсуждения Южного газового коридора

Сегодня, 16:53

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Сегодня, 16:47
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50