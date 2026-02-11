 В Генпрокуратуре Казахстана сделали первое заявление по делу Нурлана Сабурова | 1news.az | Новости
В Генпрокуратуре Казахстана сделали первое заявление по делу Нурлана Сабурова

Феликс Вишневецкий13:48 - Сегодня
История вокруг депортированного из РФ стендап-комика Нурлана Сабурова получила первый официальный комментарий от казахстанских властей.

В Генеральной прокуратуре РК заявили, что появившиеся в СМИ сведения пока рано оценивать с правовой точки зрения - сначала их нужно проверить, передает 1news.az со ссылкой на Finratings.kz.

Подчеркивается, что об этом в кулуарах мажилиса (нижняя палата Парламента Республики Казахстан – прим.ред.) рассказал заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев, по словам которого, прокуратура не может комментировать решения иностранных органов, а что касается сообщений о возможных нарушениях, то они требуют отдельного анализа.

«То, что вышло в СМИ, требует исследования и изучения. Мы не можем комментировать решения иностранных органов»,– пояснил он казахстанским журналистам.

Отвечая на вопрос о статье 170 УК РК, связанной с наемничеством, представитель Генпрокуратуры отметил, что такие дела относятся к компетенции Комитета национальной безопасности РК.

Подчеркнем, что на данный момент официальной информации о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Сабурова нет.

Напомним, что казахстанскому стендап-комику Н.Сабурову закрыли въезд в РФ до 2076 года.

На фоне этой новости в соцсетях начали обсуждать видео, на котором Н.Сабуров рассказывает о том, что дарит 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнера Истра», воюющему на стороне России против Украины – в связи с этим на Н.Сабурова казахстанский активист Марат Турымбетов написал заявление в Генпрокуратуру РК.

