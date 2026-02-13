Стало известно, что будет дальше с «ЧБД?» на фоне депортации Нурлана Сабурова из РФ

Интернет-шоу «Что было дальше?», одним из ведущих которого является депортированный из РФ стендап-комик Нурлан Сабуров, планирует переезд в Казахстан.

Российский Telegram-канал Mash сообщает, что причинами тому стали отказ в регистрации товарного знака ЧБД в РФ, запрет на въезд Нурлану Сабурову и удобство локации для отдельных гостей.

Подчеркивается, что депортация Н.Сабурова стала последним аргументом для переезда проекта в Казахстан. Команда уже опробовала съёмки в Казахстане, пригласив Скриптонита и Александра Зубарева. Пилотные выпуски показали, что выбранная локация открывает новые возможности, а канал на YouTube монетизируется без ограничений, поскольку зарегистрирован за пределами России. Напомним, что на территории России монетизация платформы была отключена после приостановки рекламных сервисов Google - это произошло на фоне санкционных ограничений и сделало получение дохода от встроенной рекламы для местных авторов невозможным.

«Что было дальше?» - русскоязычное юмористическое интернет-шоу. Суть программы заключается в том, что четверо комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются угадать её финал, при этом используются всякого рода подколы и нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями в адрес гостя.

Напомним, что Н.Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - российские СМИ сообщали о том, что «данное решение было принято в интересах национальной безопасности РФ», отмечая, что запрет вступил в силу 30 января, и подчеркивая, что «решение принято из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств».

Сам Н.Сабуров ранее заявил в Instagram Stories о том, что не намерен комментировать сложившуюся ситуацию и поблагодарил Россию, подчеркнув, что именно там получил возможности для творческого роста.

