На телеканале ATV прокомментировали информацию о прекращении вещания проекта Заура Набиоглу - ОБНОВЛЕНО

Распространилась информация о приостановке вещания программы «Rəngarəng», выходящей на телеканале ATV с ведущим Зауром Набиоглу.

Для уточнения данного вопроса редакция Qafqazinfo связалась с пресс-службой телеканала. В ответ на запрос было заявлено, что распространившиеся слухи не соответствуют действительности и передача не закрыта.

Отметим, что поводом для обсуждений послужил тот факт, что сегодня в эфире ATV был показан один из повторов программы.

На азербайджанском телевидении продолжаются масштабные кадровые и программные изменения.

Как сообщалось ранее, известный ведущий и продюсер Тарих Алиев (Толик) официально прекратил сотрудничество с телеканалом Space TV.

Как передает 1news.az со ссылкой на Milli.Az, изменения коснулись и других популярных проектов. В частности, приостановлен выход в эфир шоу «Rəngarəng», которое вел Заур Набиоглу. На данный момент телеканал ATV транслирует лишь повторы старых выпусков программы, что вызвало активные обсуждения в медиапространстве о возможном окончательном закрытии проекта.

Ситуация вокруг ухода Толика со Space TV также остается в центре внимания. Несмотря на анонсированный ранее прощальный выпуск, сегодня в назначенное время в эфире канала вместо программы транслировался художественный фильм.

Одновременно с этим появились сведения о будущем проекта «Tarixin bir günü». По предварительным данным, передача вернется на экраны в обновленном формате и под новым названием. Ожидается, что место ведущей в этом проекте займет Кёнюль Мухтарова.