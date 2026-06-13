Микаил Джаббаров и Мухаммад Аль-Джассер оценили готовность к проведению ежегодных заседаний IsDB в Баку

Азербайджан завершает подготовку к проведению ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (IsDB), которые пройдут в Баку с 16 по 19 июня под девизом "Региональная интеграция во имя устойчивого процветания".

Как сообщает Report со ссылкой на организаторов, министр экономики Азербайджана и председатель Совета управляющих IsDB Микаил Джаббаров совместно с председателем Группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером посетил Бакинский конгресс-центр, где они ознакомились с ходом заключительных подготовительных работ. В рамках визита они встретились с членами организационного комитета и оценили готовность площадки к приему делегатов из 57 государств–членов банка.

Ожидается, что в работе ежегодных заседаний примут участие министры финансов, экономики, международного развития и планирования, представители международных финансовых институтов, партнерских организаций и частного сектора. Участники обсудят приоритетные направления сотрудничества и пути решения ключевых социально-экономических задач, стоящих перед странами – членами IsDB.

Программа форума предусматривает заседания Совета управляющих, диалог управляющих, встречу с председателем Группы IsDB в формате fireside chat, Форум частного сектора IsDB, Форум деловых возможностей многосторонних банков развития, сессию частного сектора Арабской координационной группы, а также серию круглых столов, выставок и мероприятий по обмену опытом.

В центре обсуждений будут вопросы исламских финансов, торговли и транспортной взаимосвязанности, занятости молодежи, повышения устойчивости к изменению климата, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, развития рынка сукук, инноваций, обеспечения безопасности в сфере здравоохранения и совершенствования систем социальной защиты.

Азербайджан принимает ежегодные заседания Группы Исламского банка развития во второй раз, что, по мнению организаторов, отражает высокий уровень сотрудничества между республикой и IsDB, а также стремление сторон к укреплению региональной интеграции и устойчивого развития.