Турция выделит $10 млрд инвестиций на проекты в сфере ИИ

Не менее $10 млрд частных средств выделят в Турции на реализацию проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция прилагает интенсивные усилия для того, чтобы перенести накопленный опыт и возможности в оборонной промышленности в другие сферы, прежде всего в область ИИ". <…> Мы мобилизуем не менее $10 млрд частных инвестиций для развития инфраструктуры центров обработки данных, облачных технологий и ИИ. Мы выделим на реализацию проектов в области ИИ не менее 2% средств наших государственных инвестиционных программ. К 2030 году мы увеличим установленную мощность центров обработки данных в нашей стране как минимум до 1 ГВт", - сказал Эрдоган в Стамбуле на церемонии оглашения плана действий в сфере ИИ.

По его словам, в Турции планируется подготовить 10 тыс. экспертов в области ИИ и порядка 100 тыс. специалистов по его применению.

"Мы будем играть активную роль в выработке стандартов ИИ, ориентированных на человека, на площадках ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС), G20, ООН и других международных платформах", - отметил турецкий лидер. "Надеюсь, что вместе мы выведем Турцию в число ведущих стран эпохи искусственного интеллекта", - подчеркнул Эрдоган.

Турция активно внедряет ИИ в государственном управлении, обороне, бизнесе, республика считается одним из мировых лидеров по использованию разговорных нейросетей.

Источник: ТАСС