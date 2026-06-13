Трамп и Зеленский примут участие в рабочей встрече G7 во Франции – СМИ

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 июня, примут участие в рабочей встрече в рамках саммита G7 во Франции, сообщает AFP.

"Дональд Трамп и Владимир Зеленский во вторник примут участие в одной и той же рабочей встрече в рамках саммита G7 во Франции, хотя на данный момент официальной двусторонней встречи между американским президентом и его украинским коллегой не запланировано, сообщил в субботу высокопоставленный американский чиновник".

Отмечается, что Трамп также проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном после прибытия во Францию во вторник, а в среду и четверг – с лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии. В среду американского президента примут в Версале на ужине.