Из Ирана в Азербайджан пытались переправить запрещенные вещества с помощью дрона

Попытка контрабандного ввоза в Азербайджан более 11 килограммов марихуаны была пресечена на государственной границе.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

По данным ведомства, в результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий, проведённых на участке службы Лянкяранского пограничного отряда Командования пограничных войск ГПС, была предотвращена переправка из Ирана в Азербайджан 11 кг 500 г наркотического средства — марихуаны.

Отмечается, что наркотики планировалось доставить на территорию Азербайджана с использованием беспилотного летательного аппарата.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.