МИД Ирана: подписание меморандума об урегулировании конфликта с США не произойдет 14 июня

Подписание меморандума об урегулировании конфликта с США не произойдет 14 июня, но не исключено, что состоится в ближайшие дни.

Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Информации о точном времени подписания меморандума нужно подождать. Хоть этого и не случится завтра, вероятность того, что это произойдет в ближайшие дни, не исключена", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов.

Источник: ТАСС