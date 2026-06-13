Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube

Американский блогер MrBeast (настоящее имя - Джеймс Стивен Дональдсон) первым в мире преодолел отметку в 500 млн подписчиков на платформе YouTube.

"Джимми Дональдсон, всемирно известный как MrBeast, официально вошел в историю, став первым индивидуальным создателем контента, набравшим 500 млн подписчиков на YouTube", - говорится в блоге интернет-платформы.

Дональдсон родился 7 мая 1998 года в штате Канзас в США. В 13 лет он начал вести свой канал на YouTube, Популярность ему принесли съемки челленджей, реалити-шоу и благотворительных акций.