Азербайджан и США обсудили потенциальные инвестпроекты

Азербайджан и США рассмотрели возможности реализации потенциальных инвестиционных проектов в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между двумя странами, и обсудили инициативы в рамках Экономического диалога.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с генеральным директором Американской корпорации финансового развития Беном Блэком.

"Обсудили инвестиционные приоритеты Азербайджана и возможности для совместной деятельности с финансовыми институтами США", - написал М. Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.

Источник: Report