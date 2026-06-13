Трамп о будущем отношений с Ираном и обогащенном уране

США рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Ираном и всеми странами Ближнего Востока, но в случае отказа готовы принять меры.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в отдаленном будущем. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко. Если этого не произойдет, у нас есть ультимативная альтернатива, которую, надеюсь, мы больше никогда не будем использовать!" - написал Трамп в Truth Social.

Также он заявил, что США "в подходящее время" займутся вопросом извлечения и утилизации обогащенного иранского урана. Он не пояснил, как скоро после заключения соглашения это произойдет.

"В подходящее время, когда все успокоится, мы отправимся туда и достанем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными гранитными горами благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам В-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим ее, будь то в Иране или Соединенных Штатах", - написал Трамп в Truth Social.