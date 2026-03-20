Резервисту системы ПВО Израиля предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Ирана

Иерусалимский окружной суд в пятницу предъявил обвинение резервисту из Иерусалима, служившему в системе противовоздушной обороны «Железный купол» Разу Коэну.

Раз Коэн обвиняется в преступлениях против безопасности и в предполагаемой передаче иранской стороне информации, связанной с деятельностью системы «Железный купол».

Обвиняемый был арестован в начале войны и допрошен. Срок его содержания под стражей несколько раз продлевался, и в пятницу прокуратура Иерусалима предъявила ему обвинение.

Источник: The Yerusalem Post