Баку и Ташкент - за наращивания усилий по установлению стабильности на Ближнем Востоке

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов провели 20 марта телефонный разговор.

Об этом сообщает МИД АР.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, вытекающие из отношений стратегического союзничества между двумя странами, а также ситуация в области безопасности на Ближнем Востоке.

Была выражена глубокая обеспокоенность в связи с растущей напряженностью в регионе, подчеркнуто, что военная эскалация серьезно угрожает не только региональной безопасности, но и глобальной стабильности.

Была отмечена важность наращивания усилий по установлению стабильности.

Министры передали поздравления по случаю священного праздника Рамазан и праздника Новруз, пожелали дальнейшего укрепления единства и сотрудничества между двумя народами и странами.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.