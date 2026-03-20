Какой будет погода в Баку в праздничный день 21 марта?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 21 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных местах возможен слабый туман. Днём юго-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днём – 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 80–90 %.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако ночью и утром в отдельных местах возможны дожди. В горных районах вероятен снег. В отдельных местах временами будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6–10° тепла, днём – 15-20° тепла; в горах ночью – 0-5° тепла, днём – 10-15° тепла.