Министр обороны Армении: Территориальные претензии оппозиции неминуемо приведут к новой войне

Выдвигаемые оппозиционными силами Армении территориальные претензии к соседним государствам неминуемо приведут к новой войне, заявил армянский министр обороны Сурен Папикян.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно заявлял о том, что движение, которое он в настоящее время возглавляет, не будет продолжением т.н. «карабахского движения». Между тем, оценки оппозиционных сил сводятся именно к его продолжению. «Все политические оценки, от кого бы они не исходили, должны быть ответственными. Также очевидно, что воинственная риторика ряда оппозиционных сил приведет к войне», - сказал он.

19 марта Никол Пашинян заявил, что в случае прихода к власти других сил, будет пересмотрена мирная повестка, что чревато войной.

Источник: Arminfo