Reuters: Италия ведет переговоры с Азербайджаном, чтобы компенсировать потерю газа из Катара

Италия ведет переговоры с рядом стран, включая США, Азербайджан и Алжир, чтобы обеспечить поставки газа после того, как иранские удары по Катару, судя по всему, на длительный срок парализовали его экспорт, заявил министр энергетики Джильберто Пикетто-Фратин.

Иранские атаки вывели из строя 17% мощностей Катара по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), что привело к оценочным потерям годовой выручки в размере 20 миллиардов долларов и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию, сообщил в четверг генеральный директор QatarEnergy.

«Тот факт, что завод по производству СПГ в Катаре, который уже был остановлен, также подвергся бомбардировке, оказал разрушительное воздействие на цены», — заявил Пикетто-Фратин в пятницу на мероприятии в Милане.

Edison (EDNn.MI), итальянское подразделение французской энергетической компании EDF, имеет долгосрочный контракт с QatarEnergy на поставку в Италию 6,4 миллиарда кубометров газа в год, что составляет почти 10% годового потребления газа в стране.

Ранее в этом месяце Катар уже объявил о форс-мажоре по экспорту газа, уведомив Edison о том, что не сможет выполнить свои контрактные обязательства в отношении апреля.

Пауза в поставках, вероятно, будет более продолжительной после того, как на этой неделе его газовой инфраструктуре был нанесен серьезный удар, отметил глава QatarEnergy.

Источник: Reuters