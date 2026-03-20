Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с праздником Рамазан - ФОТО

Посольство Израиля в Баку поздравило азербайджанский народ с праздником Рамазан.

«Искренне поздравляем народ Азербайджана с праздником Рамазан и передаем наилучшие пожелания.

Пусть этот священный праздник принесет мир, процветание и единство, а также еще больше способствует милосердию, щедрости и взаимопониманию между людьми. Надеемся, что духовные ценности праздника Рамазан внесут вклад в дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами.

Выражаем вам свое глубокое почтение и желаем благословенного и мирного праздника Рамазан», - говорится в публикации посольства в соцсети X.