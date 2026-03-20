КСИР заявил об уничтожении 25 целей в Тель-Авиве и Хайфе

Иранская армия в ходе недавней ракетной атаки поразила 25 целей противника в Тель-Авиве и Хайфе, а также оборудование зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как передает иранская гостелерадиокомпания IRIB, c таким утверждением выступил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

В результате 68-й волны атак на территорию Израиля и базы США в регионе «были уничтожены 25 точек в Хайфе и Тель-Авиве», говорится в заявлении корпуса. В нем указывается, что одновременно иранские ВКС атаковали «широкий спектр американских баз в регионе в ходе операции с использованием более чем десятка ударных дронов».

По версии КСИР, в результате атак подразделений ВМС с использованием беспилотников и крылатых ракет «были поражены шесть укрытий, в которых находились зенитные ракетные комплексы Patriot». «Часть оборудования этих систем ПВО была полностью уничтожена», - отмечается в заявлении.