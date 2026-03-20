 Мировая безопасность и энергетика: о чем еще говорили Такаичи и Трамп в Вашингтоне
Мировая безопасность и энергетика: о чем еще говорили Такаичи и Трамп в Вашингтоне

First News Media10:37 - Сегодня
Мировая безопасность и энергетика: о чем еще говорили Такаичи и Трамп в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи обсудили вопросы мировой безопасности, стабильности энергетического рынка, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поставки нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает Kyodo.

Такаичи заявила, что Трамп является «единственным человеком, который может принести мир и процветание во всем мире», и выразила готовность содействовать ему, привлекая к усилиям другие страны в условиях напряженности в отношениях США, Израиля и Ирана. Об этом она сообщила лидеру Белого дома на личной встрече в Овальном кабинете.

Во время открытой для СМИ части переговоров Такаичи подчеркнула, что перспектива разработки Ираном ядерного оружия неприемлема. Она также представила предложение о мерах по «стабилизации мирового энергетического рынка», учитывая растущие опасения по поводу поставок нефти в условиях конфликта.

На фоне усиливающегося влияния Китая Такаичи также напомнила Трампу, что ситуация с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе остается напряженной, особенно в связи с сообщениями о переброске части американских военных сил из региона на Ближний Восток.

Американский лидер отметил, что, по его мнению, Япония в последние дни «активизируется» в связи с конфликтом против Ирана. Он выразил недовольство союзниками Вашингтона, включая Токио, за недостаточную роль в обеспечении безопасности Ормузского пролива — ключевого водного пути для мировой торговли нефтью. В то же время он приветствовал закупку Японией «большого количества» американской военной техники.

Как отмечается, контакты с президентом США Такаичи начала налаживать еще в октябре 2025 года в Токио, вскоре после того, как стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии. С момента начала ближневосточного конфликта Токио вынужден выстраивать тонкий баланс между сохранением прочного союза с Вашингтоном и поддержанием дружественных отношений с Тегераном.

Правительство Такаичи воздерживается от официальной поддержки или юридической оценки военных действий США и Израиля против Ирана, которые ряд стран и организаций рассматривают как превентивные удары, нарушающие международное право.

Вместе с тем Япония осудила атаки Ирана на другие страны Ближнего Востока, приведшие к жертвам среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что Япония высвободит стратегические запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Более 90% нефти, потребляемой Японией, поступает с Ближнего Востока, что делает страну крайне уязвимой в случае фактического закрытия Ормузского пролива. Такое закрытие может остановить транспортировку нефти и газа от поставщиков из Персидского залива.

Источник: Kazinform

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга с праздником Рамазан

Общество

Вице-премьер Казахстана заявил о получении всех техэкспертиз по крушению AZAL

Мнение

Армения перед выбором: мир или новая эскалация после июньских выборов

Мнение

Удар по иранскому газовому месторождению обнажил принципиальные расхождения в ...

В мире

Резервисту системы ПВО Израиля предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Ирана

Посол Израиля вызван в МИД России

Глава МИД Катара: Эскалация приведет к тому, что страны региона будут втянуты в хаос

СМИ: Представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини погиб из-за авиаударов

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Нетаньяху поздравил жителей Ирана с праздником Навруз

Кочарян стал кандидатом в премьер-министры от оппозиции

В соцсетях появился пост Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели

Трамп: США планируют наносить очень мощные удары по Ирану

Последние новости

Аббасов вызвал в «милли» 27 футболистов на матчи турнира Серии ФИФА

Сегодня, 14:05

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана отмечают важность наращивания усилий по установлению стабильности на Ближнем Востоке

Сегодня, 14:00

Шахбаз Шариф подтвердил солидарность Пакистана с Азербайджаном

Сегодня, 13:40

Google посвятил празднику Новруз «дудл» с цветком харыбюльбюль - ФОТО

Сегодня, 13:35

Резервисту системы ПВО Израиля предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Ирана

Сегодня, 13:10

Кого затронут последние повышения заработной платы в Азербайджане? – ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:05

Посол Израиля вызван в МИД России

Сегодня, 12:53

Посол Франции поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Вице-премьер Казахстана заявил о получении всех техэкспертиз по крушению AZAL

Сегодня, 12:47

В Азербайджане установлен рекорд междугородних автобусных перевозок

Сегодня, 12:30

Глава МИД Катара: Эскалация приведет к тому, что страны региона будут втянуты в хаос

Сегодня, 12:27

Ильхам Алиев и Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга с праздником Рамазан

Сегодня, 12:17

СМИ: Представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини погиб из-за авиаударов

Сегодня, 12:10

«Большая маленькая ложь» возвращается на телеэкраны и не только - ФОТО

Сегодня, 12:07

Эрдоган призвал исламский мир к единству и сплоченности на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:00

В Нефтчале автомобиль опрокинулся в канал, погибли два брата

Сегодня, 11:47

Армения перед выбором: мир или новая эскалация после июньских выборов

Сегодня, 11:43

В сеть попали новые фото тяжелобольного Брюса Уиллиса - ФОТО

Сегодня, 11:35

Удар по иранскому газовому месторождению обнажил принципиальные расхождения в стратегиях Тель-Авива и Вашингтона

Сегодня, 11:25

McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ организовали праздник Новруз для детей шехидов и ветеранов - ФОТО

Сегодня, 11:20
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40