Александр Шаровский представит публике знаменитую пьесу Федерико Гарсиа Лорки

25 и 26 апреля в Азербайджанском Государственном Академическом Русском Драматическом театре состоится премьера - «Дом Бернарды Альбы».

Знаменитую пьесу Федерико Гарсиа Лорки представит публике народный артист Азербайджана, режисcёр Александр Шаровский.

В спектакле занята сильная женская команда театра: народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская, заслуженная артистка Азербайджана Мелек Аббасзаде, а также Ольга Арсентьева, Диляра Назарова, Сабина Мамедова, Сяма Велиева и Тамилла Абуталыбова.

«Фотореализм» - так окрестили жанр этой драмы на её родине. Документальная точность здесь не литературный приём, а горькая правда жизни: Лорка описал нравы, которые встречаются и сегодня. И спустя сто лет эта история остаётся пугающе современной.

Сюжет: После похорон мужа Бернарда Альба запирает дочерей в своём доме на долгих восемь лет. Траур, чёрные платья, запрет на любые чувства, формально - дань уважения усопшему. На деле - попытка удержать власть над пятью молодыми женщинами, в которых кипит жизнь. Внутри стен царит духота, иерархия и вечный страх перед тем, «что же скажут люди». Снаружи - знойное лето, свобода и мужчина, из-за которого разгорится главный конфликт.

Продолжительность спектакля «Дом Бернарды Альбы» 1 час 20 минут (без антракта).