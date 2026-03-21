Токаев предложил Казахстан для переговоров по миру на Ближнем Востоке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, перейти к переговорам и предложил Туркестан в качестве площадки для диалога.

Как сообщает Акорда, он отметил, что геополитическая ситуация в мире остается крайне напряженной и нестабильной.

"Во многих странах обострились вооруженные конфликты и даже войны, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке. Конфликт крайне обострился. На мой взгляд, в этом противостоянии в конечном итоге ни одно государство не сможет извлечь выгоду", - заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан находится в регионе, где происходят столкновения.

"С этой священной земли я хочу обратиться ко всем странам. Прежде всего, призываю прекратить вооруженные атаки на гражданские и экономические объекты. Затем необходимо сесть за стол переговоров. Казахстан не стремится к роли посредника в этой сложной ситуации, однако мы готовы предоставить свою площадку для мирных переговоров. Считаю, что такой диалог можно было бы организовать в Туркестане", - сказал Токаев.

Он добавил, что окончательное решение этого вопроса зависит от государств, непосредственно участвующих в конфликтах.

"Моя инициатива - это проявление доброй воли казахского народа. Пока не стало слишком поздно, необходимо прекратить военные действия и начать переговоры. В противном случае будет нарушена мирная жизнь многих народов, подорваны основы мировой стабильности, не говоря уже о наступлении глобального экономического кризиса", - добавил он.

